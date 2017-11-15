Госдума единогласно приняла закон о СМИ-иноагентах

Депутаты Государственной думы сегодня единогласно приняли в третьем, заключительном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны в России иностранным агентом.

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций. Законопроект о СМИ-иноагентах стал симметричной мерой на требование Минюста США к RT и Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

RT и Sputnik были вынуждены зарегистрироваться в США как СМИ-иноагенты.

Согласно поправке, к СМИ-иноагенту уполномоченный орган исполнительной власти может применить положения закона об НКО, где прописаны меры воздействия на НКО-иностранных агентов, в том числе их маркировка. СМИ-иноагент имеет те же «права и обязанности», что и НКО-агент, следует из проекта изменений.