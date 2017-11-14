В ходе заседания Гордумы Екатеринбурга 14 ноября прокурор города Светлана Кузнецова потребовала от парламента отправить в отставку двух депутатов, допустивших нарушения в оформлении налоговых деклараций за прошлый год.

Речь идет о Владимире Смирнове и Михаиле Гаранине. Первый, в частности, не указал в декларации три квартиры. Сам Смирнов объяснил, что попросту про них забыл, так как они находятся в залоге: "Я в 2016 году заплатил налогов на 50 миллионов рублей. Неужели я буду какие-то три квартиры скрывать?".

Коллег поддержали и другие депутаты, указав надзорному ведомству, что Смирнов в 2016 году еще не являлся депутатом, однако Кузнецова была неумолима. Обсуждение данного вопроса было отложено. Прокуратура оставила за собой право обратится в суд.