Российский премьер-министр назвал Трампа открытым и доброжелательным человеком

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев пообщался с американским лидером Дональдом Трампом в ходе ужина в честь пятидесятилетия АСЕАН, который состоялся в столице Филиппин Маниле.

Глава правительства подчеркнул, что встретился с действующим президентом США на подобном мероприятии впервые. Медведев заметил, что сидел почти рядом с Трампом и поэтому мог с ним поговорить. Как уточняет РИА "Новости", российскому премьеру лидер Штатов показался доброжелательным и открытым человеком. Политики обсудили некоторые исторические события, в частности, Вторую мировую войну.

Ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и США стремительно деградируют.