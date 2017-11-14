В среду Госдума намерена рассмотреть проект закона о СМИ-иноагентах

Во вторник, 14 ноября, Совет Думы принял важное решение. Согласно последней информации, в грядущую среду Госдума планирует рассмотреть в первом и втором чтениях проект закона от СМИ-иноагентах, передает сегодня ТАСС.

Как ранее сообщало издание "Вести", представители всех четырех думских фракций согласовали поправки в российское законодательство, которые дают возможность причислять к иноагентам все зарубежные средства массовой информации.