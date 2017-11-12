Песков объяснил срыв встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил срыв встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС тем, что представители Вашингтона предложили время и место, которые устраивали только их. Путин и Трамп встали рядом на общей фотоcессии во Вьетнаме

Песков пояснил, что США пытались согласовать отдельную двустороннюю встречу, однако место и время не устроили российскую сторону, передает РИА Новости. Встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской, но почему-то предложили помещение, которое было арендовано американцами, при этом не согласовав время проведения встречи.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал отмену своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы РФ, это означает, что отношения между странами еще не вышли из состояния кризиса.