Дональд Трамп выразил надежду на укрепление отношений с Китаем

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что отношения между США и Китаем в течение последующих лет будут укрепляться. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

«В следующие месяцы и годы я надеюсь на построение еще более сильных отношений между США и Китаем», - написал Трамп.

Трамп прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом в среду, 8 ноября. Американский лидер посетил Запретный город в Пекине, где его встретил Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал государственный визит нынешнего хозяина Белого дома в Пекин «успешным и историческим событием».

Китай и США в ходе визита американского лидера в Пекин подписали ряд торговых соглашений на сумму более $250 млрд.