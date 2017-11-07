КПРФ: Решение о выдвижении кандидатуры Зюганова в президенты еще не принято

Окончательное решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ на данный момент не принято. Решение о кандидате на президентские выборы будет принято на съезде, заявил пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"

Ранее и сам Зюганов сообщил, что он готов баллотироваться на пост президента РФ на выборах в 2018 году со своей программой, но окончательное решение, станет ли он кандидатом в президенты, примет съезд. Программа называется "Десять шагов к достойной жизни".

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Съезд КПРФ намечен на декабрь.

Геннадий Зюганов четыре раза принимал участие в выборах президента России: в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах.