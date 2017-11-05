Киев потребовал от ЮНЕСКО остановить реставрацию Ханского дворца в Крыму

Минкульт Украины просит ЮНЕСКО повлиять на крымские власти и прекратить ремонт в Ханском дворце в Бахчисарае. Ведомство возмутил ремонт во дворце, внесенном в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украинское Минкультуры заявляет, что возмущено "масштабными незаконными работами на памятнике национального значения". Там полагают, что из-за реставрации на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка. С просьбой "немедленно прекратить нарушение норм международного права" ведомство обратилось и к российской стороне.

Председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Госсовета Крыма Нина Пермякова в беседе с RT прокомментировала обращение Минкультуры Украины. Она рассказала, что никаких нарушений при ведении реставрации нет, это очередная провокация.