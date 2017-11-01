Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при движении кортежей по городу

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в столице Ирана, поблагодарил сегодня жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана.

"Мы видели как это непросто. Но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром", — сказал глава государства Владимир Путин.

Владимир Путин прибыл сегодня в Тегеран с официальным визитом. Он провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. В рамках переговоров обсуждались обстановка в Сирии, ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной программы, действия США, а также ряд вопросов экономического сотрудничества государств.