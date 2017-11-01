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Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при движении кортежей по городу

1 ноября 2017, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при движении кортежей по городу
globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в столице Ирана, поблагодарил сегодня жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана.

"Мы видели как это непросто. Но надеюсь, что наша работа сегодня не прошла даром", — сказал глава государства Владимир Путин.

Владимир Путин прибыл сегодня в Тегеран с официальным визитом. Он провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. В рамках переговоров обсуждались обстановка в Сирии, ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной программы, действия США, а также ряд вопросов экономического сотрудничества государств.

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Мэра Киева Виталия Кличко заподозрили в коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) начало проверку в отношении мэра Киева Виталия Кличко; его заподозрили в коррупции, так как он летал на частном самолете с крупными киевскими застройщиками.

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Россия связала Китай и Европу по железной дороге

27 и 28 октября Китай запустил два новых железнодорожных грузовых маршрута в Европу. Они пройдут по территории нашей страны. Таким образом, Россия становится важным транзитным государством. 27 октября из Китая в Словакию отправился первый контейнерный поезд Китай – Европа.

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В нашей стране хорошо известна фраза Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь!» Однако, как выяснилось в конце прошлой недели, деньги у российского правительства на самом деле есть. 28 октября премьер подписал распоряжение о выделении 2 млрд долларов на развитие торговли со странами Африки.

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Москва и Киев поделили судака и барабульку

Москва и Киев поделили судака и барабульку

Несмотря на кризис в двухсторонних отношениях, Россия и Украина сумели договориться об условиях рыбного промысла в Азовском море. Совместная комиссия по вопросам рыболовства определила объёмы вылова основных промысловых видов в 2018 г.

//Говорят, что...

Урожай зерна впервые достиг 30 центнеров с гектара

Урожай зерна впервые достиг 30 центнеров с гектара

Рекордный урожай зерна этого года начал приносить аграриям большие проблемы. Дело дошло до того, что в некоторых регионах производители не знают, что делать с собранной пшеницей. К примеру, на рынке зерна Новосибирской области сформировался коллапс – элеваторы уже заполнены на 100%.

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Зло против зла

Зло против зла

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Пытки в тайных тюрьмах

Пытки в тайных тюрьмах

Громким скандалом закончился судебный процесс над американскими психологами, работавшими с ЦРУ по контракту. В ходе судебных слушаний было оглашено более четырёх тысяч страниц документов под грифом «Секретно».

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Путин поблагодарил жителей Тегерана за терпение при движении кортежей по городу

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в столице Ирана, поблагодарил сегодня жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана.

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Зелень – всему голова!

Зелень – всему голова!

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Слива – друг кишечника

Слива – друг кишечника

Плоды сливы домашней не только приятны на вкус, но и полезны при таких заболеваниях суставов, как артриты и артрозы. Народные целители рекомендуют употреблять различные сорта сливы, содержащие витамины С, А, группы В и комплекс минеральных веществ при целом ряде недугов.

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Гипертрофия: норма или патология?

Гипертрофия: норма или патология?

Мой сын – студент, активно занимается спортом. Недавно в ходе осмотра в поликлинике врач сказала, что у него «гипертрофированы мышцы». Не опасно ли это?

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Согласно опросу Американской ассоциации психологов, США переживают худшие времена на памяти нынешнего поколения - такой ответ дали 59 процентов опрошенных. При этом 63% также заметили, что обеспокоены тем, куда движется Америка.

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Пособия пойдут в рост

Пособия пойдут в рост

Социальные пособия в 2018 году будут проиндексированы приблизительно на 3, 2%. Однако окончательная цифра ещё может быть скорректирована. Подобные данные озвучило правительство РФ. Индексация коснётся таких видов материальной государственной помощи, как денежные выплаты ветеранам, Героям труда

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Родня и закон

Родня и закон

Минтруд РФ разъяснил, в каких случаях работа родственников и свойственников в одной и той же государственной организации не является противозаконной. На этот счёт ведомством было выпущено специальное письмо.

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Виртуальный паспорт

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//Соцпакет

Вычет для всезнайки

Вычет для всезнайки

Федеральная налоговая служба разъяснила и уточнила порядок получения социального налогового вычета за обучение детей (как родных и усыновлённых, так и опекаемых). В специальном письме отдельно подчёркивается возможность получения вычета при дистанционном методе обучения

//Соцпакет

Урок семейных ценностей

Урок семейных ценностей

На прошлой неделе одной из самых заметных новостей на «образовательную» тему стала информация о том, что в российских школах якобы появится некий обязательный курс «Нравственные основы семейной жизни». Спустя всего несколько дней Минобрнауки поспешило откреститься от идеи 

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