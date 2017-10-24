Небензя обвинил США в попытке выставить Россию в плохом свете в ООН
24 октября 2017, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты, инициировав голосование в Совбезе ООН по проекту резолюции, посвященной расследованию химических атак в Сирии, попытались выставить Россию в плохом свете. Об этом заявил постпред РФ при международной организации.
Документ, о котором идет речь, предусматривает продление мандата миссии ООН по расследованию химических атак в Сирии. Россия эту резолюцию заблокировала.
Как объяснил посол Москвы в ООН Василий Небензя, обсуждать данный вопрос в настоящее время нет никакой нужды. По словам Небензи, которого процитировало РИА Новости, голосование по проекту резолюции было спланированным спектаклем, имевшем целью выставить Россию в неприглядном свете.