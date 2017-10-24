Москалькова рекомендует ставить штамп в паспортах тех, кто голосует на выборах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выдвинула нестандартную идею.

Юрист и политический деятель, порекомендовала ставить в паспортах граждан, проголосовавших на выборах, особый штамп. Данную меру предлагается принять для того, чтобы избежать подделки голосов в ходе избирательного процесса, передает РИА "Новости".

Уточняется, что для этих штампов могут быть введены дополнительные страницы в паспортах. Председатель СПЧ Михаил Федотов, однако, убежден, что эта практика не является совершенной и не сможет решить проблему.