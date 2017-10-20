Собчак считает, что ей вряд ли удастся победить на выборах

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак признала, что шансов на победу в рамках президентских выборов в 2018 году у нее мало.

Она, однако, готова выступить в качестве "громоотвода" для тех граждан, которых не устраивает действующий политический строй. В интервью изданию Guardian Собчак заявила, что у нее нет никакого политического веса.

Телеведущая добавила, что выборы не являются справедливыми, но надо использовать любую возможность, чтобы продемонстрировать свое несогласие с этим. Ксения Собчак заметила, что "если у вас связаны руки, вы должны плыть, используя ноги".