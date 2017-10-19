Путин заявил о готовности России вернуться к диалогу с украинскими властями

Россия готова вернуться к конструктивному диалогу с Украиной. Об этом заявил Владимир Путин.

Тему отношений с Киевом президент России затронул в ходе своего выступления на Валдайском форуме. Путин отметил, что власти РФ выступают за скорейшее начало работы по нормализации двустороннего диалога, так как Кремлю не нужны конфликты на границах страны. Путин добавил, что Россия хотела бы видеть в лице Украины дружественное государство, сообщает RT.

Российско-украинские отношения обострились после присоединения Крыма к РФ и начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в агрессии, в Кремле эти утверждения отрицают.