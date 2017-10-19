Главе МИД Польши не нравятся частые визиты Путина в Венгрию

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский раскритиковал венгерские власти за слишком частые, как он считает, визиты в страну президента России Владимира Путина.

Ващиковский сказал в интервью для еженедельника Heti Valasz, что "мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение".

По его словам, Будапешт должен придерживаться позиции Евросоюза относительно России. При этом Ващиковский отметил, что Варшава не считает премьера Венгрии Виктора Орбана другом Путина. Он добавил, что понимает зависимость этой страны от российского газа и что сотрудничество с Россией — на данный момент единственная возможность получать топливо, так как терминалы СПГ в Польше и Хорватии, а также трубопроводы еще не доступны.

Российский лидер в августе дважды посетил Венгрию.