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Трамп считает, что расследование о "сговоре с Россией" пора прекращать

16 октября 2017, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп считает, что расследование о "сговоре с Россией" пора прекращать
globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома заявил, что хотел бы завершения расследования о так называемом "сговоре с Россией" во время президентских выборов.

"Не было абсолютно никакого сговора", — добавил президент США."Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", — отметил Трамп, передает РИА Новости.

Вышеназванное расследование в настоящий момент ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

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Эвелина Бледанс заступилась за супругу Армена Джигарханяна

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Голосование по благоустройству территорий начинается завтра в Подмосковье

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Внешнеполитический тренд Крыма

Внешнеполитический тренд Крыма

Крымский полуостров снова посетила официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА. На этот раз она провела встречу с крымскими журналистами и поговорила о Крыме, России, и, конечно, Украине. Подробности в материале «Аргументов недели – Крым».

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СМИ сообщили о гибели 25-летнего россиянина в Сирии

СМИ сообщили о гибели 25-летнего россиянина в Сирии

В Сирии погиб 25-летний россиянин Марк Неймарк из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Ura.ru. Его друзья заявили агентству, что военный подорвался на мине.

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Игра школьников с ружьем в Кировской области закончилась трагедией

Игра школьников с ружьем в Кировской области закончилась трагедией

В посёлке Верхняя Волманга 12-летний мальчик в доме своего деда нашёл под кроватью нарезной охотничий карабин. Играя с оружием, он выстрелил в своего приятеля. От полученного ранения ребенок погиб на месте.

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NASA провело успешные испытания нового ионного двигателя

NASA провело успешные испытания нового ионного двигателя

Американское космическое агентство NASA удачно протестировало ионный двигатель X-3. Данный силовой агрегат создали инженеры из Мичиганского университета. Мотор установил рекорды по мощности, тяге и рабочему току.

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Музей авиации Перми устроил распродажу деталей техники

Музей авиации Перми устроил распродажу деталей техники

В Перми музей авиации объявил распродажу. В его запасниках хранится много деталей самолетов и вертолетов, которые не используются в экспозиции и не представляют исторической ценности. Но могут пригодиться авиаторам или дизайнера

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Летние веранды кафе в столице разберут к середине ноября

Летние веранды столичных кафе разберут к середине ноября, уточняется, что сезон работы летних веранд в Москве официально длится с 1 апреля по 1 ноября. После этого владельцам кафе дают двухнедельный срок, чтобы они успели разобрать сезонные конструкции.

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Две сцены в театре Стаса Намина уничтожил огонь

Две сцены в театре Стаса Намина уничтожил огонь

В результате пожара, произошедшего в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина, уничтожены две сцены. Такую информацию предоставила заместитель художественного руководителя театра Анна Исаева.

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На наследство Дмитрия Марьянова могут претендовать три человека

На наследство Дмитрия Марьянова могут претендовать три человека

Хотя с момента смерти популярного актера Дмитрия Марьянова прошло еще совсем мало времени, российские СМИ уже пытаются вычислить, как пройдет раздел его наследства. Состояние осталось немалое.

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Врачи заявили о негласных запретах на выписку льготных лекарств

Треть российских врачей подтвердили случаи административного давления при выписке льготных рецептов. Подчас нельзя купить препарат, даже если он есть в аптеке, поскольку его не выписывает врач.

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Стало известно содержание послания Ким Чен Ына Валентине Матвиенко

Стало известно содержание послания Ким Чен Ына Валентине Матвиенко

Заместитель председателя Верховного Народного Собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко передал ей заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

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В Крыму снова хотят сделать пляжи закрытыми

В Крыму снова хотят сделать пляжи закрытыми

Член комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Евгений МИХАЙЛОВ предлагает ограничить доступ на пляжи пансионатов и домов отдыха. В этом его поддержал новый министр курортов и туризма Вадим ВОЛЧЕНКО, совершив фатальную ошибку.

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Владимир Путин ввел санкции против КНДР

Владимир Путин ввел санкции против КНДР

Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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