Президент США Дональд Трамп во время выступления в Розовом саду Белого дома заявил, что хотел бы завершения расследования о так называемом "сговоре с Россией" во время президентских выборов.

"Не было абсолютно никакого сговора", — добавил президент США."Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", — отметил Трамп, передает РИА Новости.

Вышеназванное расследование в настоящий момент ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.