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Стало известно содержание послания Ким Чен Ына Валентине Матвиенко

16 октября 2017, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно содержание послания Ким Чен Ына Валентине Матвиенко
globallookpress.com

Заместитель председателя Верховного Народного Собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко передал ей заявление лидера КНДР Ким Чен Ына.

"История наших стран - это история дружбы", - отметил северокорейский политик, поблагодарив спикера Совфеда за успешное проведение ассамблеи Межпарламентского союза. Матвиенко ответила, что обязательно ознакомится с заявлением.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в переданном ей обращении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына содержится копия его реакции на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.

"Здесь нет никакой сенсации. Нам был передан оригинал на корейском языке реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Трампа в Организации Объединённых Наций", — приводит её слова ТАСС.

Встреча представителей России и КНДР состоялась на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в понедельник, 16 октября. Как пояснила Матвиенко, в ходе переговоров северокорейская сторона заявила, что считает ядерное оружие единственным эффективным средством защиты суверенитета государства.

 

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