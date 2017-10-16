Владимир Путин ввел санкции против КНДР

Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с КНДР. Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи.