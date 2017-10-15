Глава МВД Польши объяснил отказ принимать наплыв беженцев из Украины

Правительство Польши отказалось принимать мигрантов в рамках новой программы переселения в Евросоюзе. О принятом решении сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак.

Переселение беженцев является механизмом, который лишь стимулирует приток новых мигрантов из Азии и Африки в Европу. При этом, по словам министра, мусульмане отказываются интегрироваться в европейское общество.

Блащак сообщил, что сейчас на территории страны находится более миллиона граждан соседней Украины. Некоторые украинцы приехали в поисках работы, а другие из-за войны в Донбассе. Он добавил, что украинцы смогли успешно интегрироваться, сообщает агентство PAР. Большее количество переселенцев, по данным главы польского МВД, ставит под удар безопасность страны.