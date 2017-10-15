Ник Вуйчич знает, что нужно россиянам для счастья

Известный оратор и писатель Ник Вуйчич, выступит на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он дал интервью RT и высказал мнение о том, что необходимо россиянам, чтобы стать счастливыми.

"В России и в любой другой стране мира необходима правда. Правда о вашей ценности, правда о вашем предназначении, правда о вашей судьбе. Это даёт силу преодолевать невзгоды", - считает оратор. ПО его мнению," ценность не зависит от того, как вы выглядите, чего вы достигли или сколько денег у вас".

Ник Вуйчич призвал людей не впадать в апатию и переживать из-за того, что общество развивается не так быстро, как хотелось бы некоторым, особенно в вопросах интегрированности людей с особыми нуждами.

Писатель хотел бы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Как ожидается, российский лидер выступит с приветствием к участникам Всемирного молодежного фестиваля молодежи и студентов.