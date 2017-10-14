Путин: Россия намерена двигаться по пути демократического развития
14 октября 2017, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление в рамках церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Глава государства подчеркнул в субботу, 14 октября, что Россия намерена двигаться по пути демократического развития. Как отмечает РИА "Новости", Владимир Путин подчеркнул, что власти РФ намерены последовательно развивать представительные институты власти, а также повышать авторитет и значимость законодательной ветви власти.
Президент добавил, что в современной России высокий статус и все основные полномочия парламента страны официально закреплены в Конституции, которой в будущем году исполнится четверть века.