Путин: Россия намерена двигаться по пути демократического развития

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление в рамках церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Глава государства подчеркнул в субботу, 14 октября, что Россия намерена двигаться по пути демократического развития. Как отмечает РИА "Новости", Владимир Путин подчеркнул, что власти РФ намерены последовательно развивать представительные институты власти, а также повышать авторитет и значимость законодательной ветви власти.

Президент добавил, что в современной России высокий статус и все основные полномочия парламента страны официально закреплены в Конституции, которой в будущем году исполнится четверть века.