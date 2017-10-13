Киев потребовал от генсека Совета Европы подать в суд на Россию

Украинская делегация в ПАСЕ потребовала от Совета Европы подать в суд на Россию.

Соответствующую информацию разместил в своем Facebook представитель Киева в ПАСЕ Владимир Арьев. Он отметил, что Москва должна ответить за неуплату членских взносов. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, которому было адресовано данное требование, пока публично его не прокомментировал.

Минувшим летом Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. После присоединения Крыма к Российской Федерации представителей Москвы в ПАСЕ лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи.