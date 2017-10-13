Обращение жителей села Николо-Павловское рассмотрели в Кремле

Администрация Президента РФ отчиталась перед жителями Николо-Павловского о решении вопросов по освещению дороги и установке светофоров, сообщает департамент информполитики губернатора.

Региональные власти окажут содействие в организации освещения участка автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил, проходящего в селе Николо-Павловское. Ожидается, что работы проведут в следующем году. Речь об этом шла 13 октября в ходе работы приемной Президента РФ с использованием возможностей видеоконференцсвязи.

С просьбой о содействии в устройстве наружного освещения и светофоров обратилась жительница села Лариса Чебенева.

По словам и.о. заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, на днях силами АО «Свердловскавтодор» на автодороге был установлен светофор, который уже работает в штатном режиме.

Вопрос устройства освещения будет решен в следующем году. Всего на работы потребуется 15,5 миллиона рублей.

«Требуется провести большой объем работ: значительно переустроить проезжую часть, установить опоры освещения. Будет проведен конкурс на строительно-монтажные работы, и в следующем году вся территория трассы, проходящей по селу Николо-Павловское, будет освещена. Более того, в целях обеспечения безопасности жителей села уже установлены знаки, ограничивающие скорость на всем протяжении дороги до 40 километров в час. К сожалению, все равно есть случаи, когда люди пытаются пересечь дорогу в неустановленных местах», – отметил Сергей Швиндт.

В приеме также принял участие и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Начальник управления администрации Президента РФ по вопросам государственной службы и кадрам Антон Федор, который провел прием, отметил, что сроки выполнения работ по обращению должны быть соблюдены. Лариса Чебенева поблагодарила участников встречи за решение вопроса.