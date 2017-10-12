Медведев назначил Турчака и.о. секретаря генсовета «Единой России»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию "Единая Россия", назначил Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял отставку Турчака с должности губернатора Псковской области.

В связи с заявлением Андрея Турчака о досрочном прекращении полномочий глава государства принял отставку губернатора Псковской области по собственному желанию. Турчак руководил Псковской областью с февраля 2009 года.

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 42-летнего Михаила Ведерникова. Российский лидер в четверг, 12 октября, провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его врио главы региона.