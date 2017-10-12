Шойгу считает, что нестабильная ситуация в Афганистане ухудшается

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ситуация в Афганистане меняется не в лучшую сторону. Он добавил, что Россия и Таджикистан проводят большое количество учений, чтобы повысить стабильность в регионе.

Учения происходят с оглядкой на события, происходящие на границе Таджикистана, а также угрозы, которые возникают в связи с ухудшением ситуации в Афганистане, сообщил Шойгу в ходе встречи с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.

В свою очередь министр обороны Таджикистана поблагодарил РФ и лично Шойгу за вклад в обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе.