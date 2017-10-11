МИД пригрозил выслать из России еще 150 американских дипломатов

В Москве рассматривают возможность дальнейшего сокращения числа американских дипломатов, работающих на территории Российской Федерации. Об этом заявили в МИД РФ.

Директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко в беседе с РИА Новости сообщил, что Россия может потребовать от США установления реального паритета по числу сотрудников диппредставительств. В настоящее время в Штатах находятся 455 российских дипломатов, столько же американских представителей работают в РФ. При этом часть командированных в США сотрудников МИД трудится в ООН и российско-американскими отношениями не занимается. Чтобы добиться реального паритета, из России, по словам Борисенко, нужно выслать еще как минимум 150 американских дипработников.

Напомним, минувшим летом Москва потребовала от США сократить численность своей дипломатической миссии в России на 755 человек. Через некоторое время в Штатах было закрыто российское генконсульство.