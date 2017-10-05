Король Саудовской Аравии заявил, что его страна хочет укреплять отношения с РФ
5 октября 2017, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Король Саудовской Аравии Аль Сауд сделал важное заявление.
Политик сообщил, что государство стремится укреплять отношения с Российской Федерацией, исходя из интересов безопасности и мира, передает РИА "Новости".
Накануне король Саудовской Аравии заявил, что очень счастлив находиться в России и выразил надежду на то, что в будущем успешное сотрудничество двух стран будет развиваться. Напомним, вчера начался первый в истории двусторонних отношений визит саудовского монарха в РФ.