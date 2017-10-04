Пресс-атташе свердловского губернатора возглавила ТАСС-Урал

Бывший пресс-секретарь губернатора Свердловской области Мария Картуз возглавила региональный информационный центр ТАСС-Урал, сообщили в информагентстве.



«ТАСС намерен поднять на качественно новый уровень освещение происходящих здесь событий. Кроме того, новые назначения — продолжение политики кадрового обновления в агентстве. До этого значительно обновился и помолодел состав ряда подразделений в центральном офисе в Москве», — подчеркнули в ТАСС.