Путин знал о наличии атомной бомбы в КНДР еще в 2001 году

Владимир Путин заявил, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", что в 2001 году по пути в Японию он встречался с Ким Чен Иром, который ещё тогда сказал, что у Северной Кореи есть атомная бомба.

"Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная", - сказал российский лидер, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, говоря о проблеме Корейского полуострова, подчеркнул, в этом урегулировании любая воинственная риторика может быть губительна. В этой связи Путин считает, что все стороны должны снизить давление на Северную Корею.