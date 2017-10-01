Американский лидер Дональд Трамп убежден, что госсекретарь страны тратит зря время, пытаясь наладить диалог с властями Северной Кореи.

Глава США призвал руководителя внешнеполитического ведомства экономить энергию. На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп написал, что Тиллерсон тщетно пытается вести переговоры с "маленьким человеком-ракетой".

Напомним, что 9 сентября, президент Штатов, выступая на Генассамблее ООН, пригрозил полностью уничтожить КНДР. Через несколько дней глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Дональд Трамп является "неуравновешенным человеком с манией величия".