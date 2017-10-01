Трамп: Тиллерсон тратит зря время, пытаясь наладить диалог с "человеком-ракетой"
1 октября 2017, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп убежден, что госсекретарь страны тратит зря время, пытаясь наладить диалог с властями Северной Кореи.
Глава США призвал руководителя внешнеполитического ведомства экономить энергию. На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп написал, что Тиллерсон тщетно пытается вести переговоры с "маленьким человеком-ракетой".
Напомним, что 9 сентября, президент Штатов, выступая на Генассамблее ООН, пригрозил полностью уничтожить КНДР. Через несколько дней глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Дональд Трамп является "неуравновешенным человеком с манией величия".