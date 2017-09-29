Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

Поэтому в докладе можно встретить фамилии уже сложивших свои полномочия губернаторов. Также в нем значатся главы Калмыкии, Новосибирской и Мурманской областей и еще восьми регионов, попавшие в «списки на вылет». Все фигуранты «расстрельного» списка получили низкие оценки (от 4 до 9 баллов) по критериям, предложенным авторами доклада.



Однако не все эксперты согласны со схемой, оценивающей глав регионов. Так, политолог Николай Миронов считает, что авторы доклада преувеличили влияние «околокремлевских кругов» на выбор руководителей субъектов Федерации, передает РБК.



Президент холдинга, представившего доклад, Евгений Минченко пояснил принцип оценки эффективности губернаторов на примере глав Новосибирской области Владимира Городецкого (5 баллов) и ЯНАО Дмитрия Кобылкина (19 баллов). По его словам, Городецкого среди президентского окружения поддерживал только премьер-министр Дмитрий Медведев, «больших проектов, которые бы тянули Городецкого за собой, практически нет, экономическая привлекательность региона средняя». Против губернатора работает и его низкая узнаваемость: Городецкий, по словам Минченко, «ни рыба ни мясо».



У Кобылкина, напротив, высокое политическое позиционирование, он стал прототипом «молодого технократа», к каковым теперь относят большинство назначаемых глав регионов. У главы ЯНАО хорошие отношения с близким окружением президента — бизнесменами Геннадием Тимченко, Леонидом Михельсоном, Борисом и Аркадием Ротенбергами, пояснил политолог.











