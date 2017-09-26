Трамп пригрозил Северной Корее разрушением

Это уже не первая прямая угроза применением военной силы в отношении Северной Кореи со стороны президента США Дональда Трампа. Только угрозы американского лидера становятся все откровенней и жестче.

На совместной пресс-конференции с главой испанского правительства Мариано Рахоем глава США Дональд Трамп заявил, что в отношении Северной Кореи военной решение по-прежнему возможно, сообщает «Лента.ру».

Трамп признал, что силовое решение проблемы нежелательно, поскольку, по его словам, «оно будет разрушительным». Так Трамп в своей обычной манере говорил, вроде бы, о мире, но по смыслу – угрожал войной.