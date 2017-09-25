Свердловский депутат получил награду от Совфеда РФ

25 сентября, на первом заседании осенней сессии, спикер ЗССО Людмила Бабушкина вручила депутату областного парламента Анатолию Никифорову Благодарность комитета Совета Федерации по обороне и безопасности за большой личный вклад в развитие движения ветеранов боевых действий и активную работу по профилактике борьбы с терроризмом. Письмо подписано первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францем Клинцевичем, много лет возглавляющим правление Российского Союза ветеранов Афганистана.

Депутат и бизнесмен Анатолий Никифоров, в свое время прошедший срочную службу в Воздушно-Десантных войсках, по сей день остается верным воинскому братству. Он проводит большую благотворительную деятельность, всячески поддерживая ветеранские организации, семьи погибших в Афганистане и других горячих точках.

В адрес ряда депутатов Законодательного Собрания также поступили письма со словами благодарности от глав муниципальных образований, руководителей предприятий. Народных избранников благодарят за работу в избирательных округах, за оказанную помощь в проведении мероприятий.