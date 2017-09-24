Российский корреспондент попал под минометный обстрел в Дейр-эз-Зоре

Корреспондент "РИА Новости" пострадал во время минометного обстрела квартала Бхелие в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом заявили в самом агентстве в воскресенье, 24 сентября.

Квартал в сирийском городе Дейр эз-Зор подвергся минометному обстрелу, один из снарядов взорвался недалеко от автомобиля корреспондента РИА Новости. К счастью, журналист не пострадал.

Разбито стекло и поврежден корпус автомобиля. Российский корреспондент в это время вместе с офицерами армии Сирии находился с другой стороны автомобиля.

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) каждый день обстреливают жилые кварталы Дейр-эз-Зора из минометов. Так, только 21 сентября в результате очередного обстрела погибли четыре человека, более 10 мирных граждан получили осколочные ранения