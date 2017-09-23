Тереза Мэй заявила, что Британия после Brexit Европу не покинет

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй во время своей речи по поводу выхода страны из Евросоюза высказалась в том смысле, что после Brexit Англия Европу не покинет, но уйдет из Евросоюза.

Тереза Мэй заявила в своей программной речи, что ее страна выйдет из ЕС, но не из Европы, сообщает ТАСС.

Глава британского правительства сказала, что Великобритания уходит из Евросоюза, защищая интересы своих сограждан, но в этих же целях страна останется в Европе.

Мэй подчеркнула, что Великобритания всегда останется рядом со своими европейскими друзьями и союзниками по защите общих ценностей - свободы, демократии и прав человека. И после выхода из ЕС эта ситуация не изменится, сказала Мэй.