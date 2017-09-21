Советник Трампа рассказал, каковы цели новой стратегии США в отношении России

Новая стратегия Соединенных Штатов направлена на предотвращение конфликтов с Российской Федерацией и поиск возможностей для сотрудничества, заявил советник Трампа Герберт Макмастер.

По его мнению, США в отношении РФ "должны делать три вещи". "Мы должны противостоять их дестабилизирующему поведению. Второй момент заключается в том, что мы должны предотвращать конфликты с Россией. Это страна, обладающая ядерным оружием. У нас была долгая "холодная война" с Советским Союзом, и мы хотим сдерживать конфликты в дальнейшем", — сказал советник главы Белого дома в интервью телекомпании CNN.

Макмастер подчеркнул, что страны должны сотрудничать в ключевых вопросах и там, где есть возможность работать в общих интересах. В частности, он назвал Сирию и Иран.