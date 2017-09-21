Губернатор Нижегородской области может уйти в отставку

В СМИ появилась информация о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев покидает пост.

Решение об отставке было принято в рамках встречи Шанцева с руководством администрации российского президента. Как уточняет издание "Коммерсант", ранее сообщалось, что в 2017 году не менее десяти временно исполняющих обязанности губернаторов будут назначены по всей стране. В частности, это коснется Нижегородской и Самарской областей.

Напомним, что Шанцев стал главой области в 2005 году, а на выборах три года назад он набрал 86 процентов голосов избирателей.