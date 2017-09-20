Эрдоган назвал время совместного ужина с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о предстоящей встрече в российским президентом Владимиром Путиным, намеченной на 28 сентября. При этом он умолчал о месте встречи.

«В понедельник мы проведем телефонный разговор с уважаемым господином Путиным, а в будущий четверг вместе поужинаем», — приводит агентство Anadolu заявление Эрдогана.

По его словам, стороны обсудят «все события и ситуацию в Сирии».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентствам ТАСС и Associated Press рассказал о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может состояться, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме.



