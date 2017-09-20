Посол США Джон Теффт покинет Россию до конца месяца

Действующий посол США в Москве Джон Теффт, который занимал этот пост с 2014 года, покинет Россию до конца сентября. Сроки прибытия его преемника пока не известны.

Теффт сказал в интервью "КП", что будет "скучать по России" и пообещал вернуться сюда простым туристом.

Возможным преемником Теффта может стать республиканец-мормон, экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман. Окончательное решение должен принять Сенат. Тогда же станут известны сроки прибытия в Россию нового посла США.