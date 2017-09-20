Шредер: Ни один президент России не откажется от Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Германии не стоит руководствоваться интересами США, когда речь идет об отношениях с Москвой. Американцы не заинтересованы в сильной России, а у Германии и в целом у Европы есть свои интересы.



В интервью изданию Stern Шредер отметил, что многие россияне разочаровались в Германии после того, как она ввела санкции против РФ из-за Крыма. «Я часто слышу в разговорах такую фразу: «Ведь мы помогли воссоединению Германии», — заметил он. Экс-канцлер также напомнил, что Крым был частью России с XVIII века. «Я предсказываю, что ни один президент России не откажется от Крыма», — подчеркнул политик.



Шредер подверг критике отправку 450 немецких военнослужащих в страны Балтии, хотя это и не является прямой угрозой для России. «Мы посылаем ложный сигнал, когда размещаем своих солдат возле российской границы», - сказал он.



Прокомментировал Шредер и личные отношения с президентом России Владимиром Путиным, подтвердив, что они являются друзьями, но эти отношения не имеет никакого отношения к политике, поскольку сейчас он не занимает никакой государственной должности.



