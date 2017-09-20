Песков прокомментировал поддержку россиянами вымышленного кандидата в президенты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги эксперимента, в котором россияне поддержали вымышленного кандидата в президенты, по легенде социологов, рекомендованного Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента РФ, поддержка гражданами вымышленного кандидата в президенты, якобы, рекомендованного Путиным, говорит о доминирующим доверии к главе государства и его кадровой политике. Социологический эксперимент провел "Левада Центр".

18% наших соотечественников готовы поддержать на президентских выборах придуманного социологами кандидата Андрея Семёнова при условии, что его поддерживает Путин. 11% опрошенных заявили, что слышали о поддержке "Семёнова" Путиным.

Две трети россиян заявили, что не готовы голосовать за этого кандидата.