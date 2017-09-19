Делегация РФ покинула Генассамблею ООН перед выступлением президента Литвы
19 сентября 2017, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Литвы Дали Грибаускайте ранее позволила себе жесткие высказывания в отношении Москвы и российская делегация объявила бойкот литовскому президенту, в полоном составе покинув зал ассамблеи.
Представители российской делегации выразили протест литовскому президенту Дали Грибаускайте. Даля Выступала на Генассамблее ОНН 14-ой по счету. Представители РФ на Генассамблее слушали всех выступающих, речь президента США слушал и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Когда объявили выступление президента Литвы, российская делегация в полном составе поднялась с мест и покинула зал политических дискуссий, сообщают РИА Новости.
Грибаускайте , в частности, заявила о том, что Россия и Белоруссия якобы готовят план нападения на соседние страны, для чего, по словам литовского президента, и были задуманы учения «Запад-2017».