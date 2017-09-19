Свердловский губернатор распустил региональный Кабмин

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «О членах правительства Свердловской области», который в связи со сложением полномочий правительством предусматривает освобождение членов кабинета министров от должностей и наделение их статусом исполняющих обязанности. Этот указ призван сохранить бесперебойный режим работы правительства и обеспечить преемственность принимаемых решений.

Напомним, согласно Уставу Свердловской области региональный кабинет министров во главе с первыми вице-губернаторами уходит в отставку в день вступления в должность губернатора Свердловской области. Инаугурация Евгения Куйвашева состоялась 18 сентября.

Пять членов нового состава правительства – первые заместители губернатора, министры финансов, социальной политики и по управлению госимуществом – по представлению губернатора должны пройти процедуру согласования с Законодательным Собранием Свердловской области. Остальные члены правительства будут назначены указами губернатора.