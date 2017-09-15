Идею Порошенко о группе «друзей деоккупации Крыма» прокомментировали в Совфеде

В Совете Федерации отреагировали на предложение Петра Порошенко по созданию группы «друзей деоккупации Крыма».

С соответствующей инициативой украинский президент выступил ранее в пятницу. Согласно замыслу Порошенко, в данную группу должны войти представители зарубежных стран. Глава Украины добавил, что намерен обсудить эту идею в ходе открывшейся сегодня Генассамблеи ООН.

Член Совфеда Сергей Цеков, комментируя для RT предложение Порошенко, посоветовал украинскому лидеру реально посмотреть на ситуацию. По словам Цекова, руководитель соседнего государства должен осознать, что жители Крыма свой выбор уже сделали, и строить отношения с Россией, исходя из этого факта. В противном случае украинская власть окажется в тупике, уверен российский сенатор.