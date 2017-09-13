Киев поручил ведомствам усложнить россиянам въезд на Украину

Так как всех россиян нельзя внести в список сайта «Миротворец», а усложнить жизнь россиянам очень хочется, правительство Украины поручило профильным ведомствам усложнить пересечение российско-украинской границы.

Совет нацбезопасности и обороны принял решение усложнить россиянам пересечение украинской границы, а правительство страны это решение одобрило, сообщает ТАСС.

До конца сентября МИД Украины и СБУ должны составить перечень стран, которые, по мнению кабмина Украины, входят в зону повышенного миграционного риска. На первом месте в этом списке будет стоять Россия.

Министерство внутренних дел Украины и ее пограничные службы к 30 сентября усилят контроль за пересечением украинской границы иностранцами, в том числе и россиянами.