Трамп сожалеет об одном незаданном Путину вопросе

Американский президент Дональд Трамп сожалеет об одном единственном вопросе, который он не задал своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече – действительно ли он поддерживал его.

Об этом американский лидер заявил в интервью Reuters, которое дал по итогам переговоров с Путиным в Гамбурге.

В ходе беседы с журналистами шла также речь о российском вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах. Трамп опроверг утверждения о связях его предвыборного штаба с должностными лицами из России. "Это самая глупая идея из тех, о которых я слышал", - заявил президент.

Трамп считает, что его победа была невыгодна России. По его мнению, Путину "больше бы понравилась" Хиллари Клинтон на посту президента, поскольку сам он усиливает американские вооруженные силы и работает над экспортом американских энергоресурсов, против чего выступает Россия.



