Украинские СМИ опубликовали закон о реинтеграции Донбасса

Пока это всего лишь проект закона о реинтеграции Донбасса. Верховная рада Украины может рассмотреть его только на осенней сессии. Украинские издания опубликовали 12 июля текст этого законопроекта.

Текст проекта закона о возвращении Донбасса под украинское влияние 12 июля предали огласке украинские СМИ, сообщает ТАСС.

Согласно данному документу, который разработан Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), распланирован процесс возвращения Донбасса под власть Украины. В документе первым делом предполагается ввести военное положение по распоряжению президента Украины Петра Порошенко. Далее, для сдерживания так называемой «российской агрессии» Порошенко имеет право использовать вооруженные силы Украины и вооруженные формирования ДНР и ЛНР. В общем, для защиты «территориальной целостности Украины» Порошенко ничего принципиально нового не придумал.