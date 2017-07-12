ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к ситуации на Украине

У россиян постепенно снижается интерес к тому, что происходит на Украине в зоне боевого противостояния и в политической жизни этой страны. Специалисты ВЦИОМ провели опрос населения, чтобы это выяснить.

По результатам опроса россиян специалисты ВЦИОМ сделали вывод: российское общество охладевает к событиям на Украине. Ситуация в этой стране чаще расценивается как анархия и беспредел.

Согласно результатам опроса, в первые годы после событий на Майдане в 2014 году россияне пристально следили за событиями в стране и называли то, что там происходит гражданской войной. То, что происходит на Украине сейчас, россияне называют «бардаком», «анархией» и «бандитизмом».

За украинской политикой в феврале текущего года следили 77 % россиян, а в июле - уже 72%. При этом в российском обществе без изменения остаются оценки российско-украинских отношений: 36% опрошенных ощущают напряженность этих отношений, а 25% россиян чувствуют враждебность. В сумме положительных реакций на украинскую политику не превышает 10 %.