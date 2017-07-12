Песков высказался о продлении договора о полномочиях Татарстана

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении договора с Татарстаном о разграничении полномочий с госорганами Российской Федерации.

Договор о разграничении полномочий был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент РФ Владимир Путин. Действие договора заканчивается в конце июля.

По словам Пескова, позиция Кремля по продлению договора с Татарстаном о разграничении полномочий будет сформулирована и озвучена позже. Он отметил, что у Владимира Путина встречи с руководством республики пока не запланированы, - передает РИА Новости.

Песков рассказал, что имеется определенный юридический спор, касающийся дат договора. Документ был подписан 24 июля, а опубликован 11 августа. Как отметил пресс-секретарь президента, некоторые эксперты склоняются к тому, что более корректно с правовой точки зрения рассматривать 11-е число.

В настоящее время Татарстан является единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Россией.