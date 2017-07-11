Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев провел на прощадке выставки "Иннопром" встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации г-ном Пак Ро Бёк в ходе которой стороны подтвердили анее достигнутые договорённости об участии Кореи в ИННОПРОМе-2018 года в качестве страны-партнера.

Кроме того, Евгений Куйвашев предложил корейской стороне рассмотреть возможность проведения в начале 2018 года презентации экономического и инвестиционного потенциала Свердловской области для заинтересованных южнокорейских компаний, отраслевых союзов и объединений на площадке посольства Республики Корея в Москве.

«ИННОПРОМ – это замечательная площадка для общения между специалистами, обмена мнениями, построения планов и подписания контрактов. Считаю необходимым приступить к подготовке этого мероприятия заблаговременно. Для нас очень важно информировать корейское деловое сообщество о возможностях Среднего Урала по развитию сотрудничества», – заявил Евгений Куйвашев.

«В первую очередь, я поздравляю Вас с успешным проведением ИННОПРОМа-2017 и хотел бы отметить успешное сотрудничество Кореи и Свердловской области. В этом году в выставке принимает участие более ста представителей нашей страны, и мы ощущаем большую поддержку со стороны области. Рады возможности стать страной-партнером выставки в 2018 году. Я уверен, что мы проведем наше мероприятие на высоком уровне. Готовы знакомить корейский бизнес с экономическим и промышленным потенциалом Свердловской области», – заявил г-н Пак Ро Бёк.