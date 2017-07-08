МИД ФРГ: между Европой и США может начаться торговая война

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что между Европой и США может начаться торговая война.

Дипломат подчеркнул, что европейские страны не будут бездействовать и намерены защищаться в том случае, если американская сторона начнет вводить штрафные пошлины на ряд немецких и европейских товаров, передает Deutsche Welle. Габриэль также заметил, что в конце концов в конфликтах такого рода все проигрывают.

Напомним, что накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС непременно примет ответные меры на введение руководством США пошлин на сталь для производителей из стран Европы.